СМИ: В Киеве царит атмосфера заговоров из-за Ермака

В Киеве царит атмосфера заговоров, сообщает The Economist.

СМИ: Ермак называл чиновников команды Трампа агентами России

По данным издания, это происходит из-за главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, который контролирует 85% информации, достигающей главы государства. Это создает опасную атмосферу недосказанности и заговоров в самом сердце государственной машины.

Журнал отмечает, что Ермака «монополизировал ухо» Зеленского.

Ранее стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа устала от Ермака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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