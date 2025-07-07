СМИ: В Киеве царит атмосфера заговоров из-за Ермака
7 июля 202506:16
В Киеве царит атмосфера заговоров, сообщает The Economist.
По данным издания, это происходит из-за главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, который контролирует 85% информации, достигающей главы государства. Это создает опасную атмосферу недосказанности и заговоров в самом сердце государственной машины.
Журнал отмечает, что Ермака «монополизировал ухо» Зеленского.
Ранее стало известно, что администрация американского лидера Дональда Трампа устала от Ермака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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