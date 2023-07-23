СМИ: экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине в 1994 году

Бывший президент США Ричард Никсон почти 30 лет назад предсказал конфликт на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal.

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По информации издания, в 1994 году политик написал тогдашнему президенту США Биллу Клинтону письмо об Украине. В послании ситуация в стране названа взрывоопасной.

Никсон призывал Клинтона усилить дипломатическое присутствие США на Украине. Отмечается, что послание тогдашнему президенту США Никсон отправил после двухнедельной командировки в Россию.

В интервью The Wall Street Journal бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал ошибкой стремление принять Украину в НАТО. Он напомнил, что Россия сотни лет обладала серьезным влиянием на соседние страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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