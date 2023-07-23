СМИ: экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине в 1994 году
Бывший президент США Ричард Никсон почти 30 лет назад предсказал конфликт на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal.
По информации издания, в 1994 году политик написал тогдашнему президенту США Биллу Клинтону письмо об Украине. В послании ситуация в стране названа взрывоопасной.
Никсон призывал Клинтона усилить дипломатическое присутствие США на Украине. Отмечается, что послание тогдашнему президенту США Никсон отправил после двухнедельной командировки в Россию.
В интервью The Wall Street Journal бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал ошибкой стремление принять Украину в НАТО. Он напомнил, что Россия сотни лет обладала серьезным влиянием на соседние страны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа главная тема заседания Совета Украина — НАТО 26 июля
- СМИ: власти ЮАР отказали Макрону в участии в саммите БРИКС
- Путин и Лукашенко пообщались с людьми на площади у собора в Кронштадте
- Вот же, холера! В России назвали несколько причин для распространения заболевания
- СМИ: экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине в 1994 году
- Путин: иностранные наемники на Украине гибнут из-за своей глупости
- WSJ: Запад разочаровался в контрнаступлении ВСУ
- В Ленобласти у трех человек проверяют пробы на холеру
- «Кашу заваривают». Политолог Марков отреагировал на слова Лукашенко о вагнеровцах и Польше
- Адмирал США Ставридис предложил атаковать корабли РФ в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru