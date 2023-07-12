Байден оценил важность Крыма для Украины
Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО в Вильнюсе прокомментировал намерение Украины атаковать Крым, пишет РИА Новости.
Журналисты спросили главу Белого дома, считает ли он возможным, что Киев вернет полуостров под свой контроль. Байден признал, что вопрос Крыма является важным для Украины.
При этом он попросил не уделять этой проблеме слишком много внимания. По его словам, сейчас есть другие вопросы, которые необходимо решать.
В Вашингтоне не верят, что Украина сможет вернуть Крым во время контрнаступления, отметил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Об этом он заявил во время разговора с российскими пранкерами, передает «Радиоточка НСН».
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