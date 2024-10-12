СМИ: Экономика Украины рухнет после взятия Красноармейска

Экономика Украины не сможет выдержать потерю Покровска (Красноармейска). Об этом заявил исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко, пишет Foreign Policy.

По его словам, падение города может серьезно ударить по способности Киева поддерживать боевые действия. Населенный пункт — ключевой источник угля для сталелитейной и металлургической промышленности Украины. При этом сталелитейная промышленность — важный источник налоговых доходов и экспорта.

Как отметил Зинченко, без сталелитейных заводов украинская экономика «попросту умрет».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с НСН назвал Покровск важным транспортным хабом, взятие которого позволило бы российской армии контролировать поставки для ВСУ.

