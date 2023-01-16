СМИ: Два батальона ВСУ покинули Артемовск и Соледар из-за нехватки боеприпасов

По данным издания, в Артемовске остается немного мирных жителей, которые в основном скрываются в убежищах. Указывается, что речь идет о порядка 10% от населения города до начала конфликта, которое тогда составляло 73 тысячи человек.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассматривают возможность отступления из Бахмута (Артемовска), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

