СМИ: Два батальона ВСУ покинули Артемовск и Соледар из-за нехватки боеприпасов
Военные из двух батальонов Украины, находившихся в Артемовске (Бахмуте) и Соледаре, покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на украинских военных.
По данным издания, в Артемовске остается немного мирных жителей, которые в основном скрываются в убежищах. Указывается, что речь идет о порядка 10% от населения города до начала конфликта, которое тогда составляло 73 тысячи человек.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассматривают возможность отступления из Бахмута (Артемовска), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- СМИ: Украина доверила оборону Артемовска иностранным наемникам
- Журова заявила, что Костомаров слег с пневмонией из-за сценического костюма
- Шольц принял отставку главы Минобороны Германии
- «Будут гореть». Песков рассказал, что будет с танками, которые Британия поставит Украине
- В интернете опубликовали список россиян, погибших в авиакатастрофе в Непале
- СМИ: Два батальона ВСУ покинули Артемовск и Соледар из-за нехватки боеприпасов
- ОБСЕ заявила об отсутствии своих представителей в Донбассе
- Премьер Польши Моравецкий попросит немецких политиков передать танки Киеву
- Глава Минобороны ФРГ объяснила свою отставку
- «Неудавшаяся атака»: Над Севастополем сбили семь беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru