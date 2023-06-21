Госсекретарь США заявил, что РФ заплатит за восстановление Украины

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что России в итоге придётся заплатить за восстановление Украины, а пока страны Запада должны помочь построить Киеву армию. Такую позицию глава внешнеполитического ведомства озвучил в Лондоне на Конференции по восстановлению Украины, передает.

В мероприятии принимают участие представители 61 государства, передает ТАСС. Блинкен также анонсировал выделение Вашингтоном Киеву дополнительной помощи в объёме 1,3 миллиарда долларов. В восстановление энергетической инфраструктуры будет вложено 520 миллионов долларов. Остальная часть суммы пойдёт на модернизацию железных дорог, аэропортов и других важных отраслей.

По информации Минобороны США, с начала специальной военной операции России, Вашингтон предоставили Украине только военной помощи на общую сумму почти в 40 миллиардов долларов.

