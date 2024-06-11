Как пишет издание, несмотря на то, что правые партии придерживаются разных взглядов на Украину, общее влияние результатов выборов будет негативным. Особенно негативно повлияют итоги голосования в ФРГ, так как около четверти голосов достались партиям, которые «борются за ту картину мира, фактически означающую капитуляцию украинской стороны».

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент удалось «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

