СМИ: Для Украины результаты выборов в Европарламент означают сокращение поддержки

Политика партий, которые в результате выборов в Европарламент набрали большинство голосов, приведет к сокращению помощи Киеву, сообщает The Guardian.

Европа - за мир? Правые партии вырвались вперед на выборах в Европарламент

Как пишет издание, несмотря на то, что правые партии придерживаются разных взглядов на Украину, общее влияние результатов выборов будет негативным. Особенно негативно повлияют итоги голосования в ФРГ, так как около четверти голосов достались партиям, которые «борются за ту картину мира, фактически означающую капитуляцию украинской стороны».

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент удалось «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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