СМИ: Для Украины результаты выборов в Европарламент означают сокращение поддержки
Политика партий, которые в результате выборов в Европарламент набрали большинство голосов, приведет к сокращению помощи Киеву, сообщает The Guardian.
Как пишет издание, несмотря на то, что правые партии придерживаются разных взглядов на Украину, общее влияние результатов выборов будет негативным. Особенно негативно повлияют итоги голосования в ФРГ, так как около четверти голосов достались партиям, которые «борются за ту картину мира, фактически означающую капитуляцию украинской стороны».
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что после выборов в Европарламент удалось «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru