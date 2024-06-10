Европа - за мир? Правые партии вырвались вперед на выборах в Европарламент
Выборы в ЕП ознаменовались локальными победами правых в ряде стран ЕС, в том числе во Франции, Австрии и в федеральном регионе Бельгии – Фландрии. Во многих странах союза, включая ФРГ, правящие партии потерпели поражение на выборах.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на пресс-конференции в Брюсселе поздравила свою Европейскую народную партию (EPP) с победой на выборах в Европарламент и заявила, что новое большинство в законодательном органе будет «проукраинским» и «проевропейским».
«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками», – сказала она и выразила уверенность, что будет назначена на должность главы Еврокомиссии на новый срок.
Фон дер Ляйен также пообещала, что на фоне успеха правых (в частности, во Франции лидирует ультраправое «Национальное объединение») ее партия «построит бастион против крайностей слева и справа». Правые движения выступают против активной поддержки Киева.
«Ни одно большинство не может быть сформировано без EPP», – сказала она.
Так, Европейская народная партия заняла первое место на выборах в Европарламент, которые проходили с 6 по 9 июня. Согласно предварительным данным, партия набрала 26,25% и получила в Европарламенте примерно 190 мест из 720. Второе место занял «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», получив 135 мест. Затем идут либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» и «Европейские консерваторы и реформисты». Группа правых и ультраправых политиков «Идентичность и демократия» получила 58 мест.
Глава Европарламента Роберт Метсол сообщил, что работа в новом составе начнется во вторник, 11 июня.
ПРАВЫЕ ДВИЖЕНИЯ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ
Тем временем правые движения, выступающие против активной поддержки Украины, показали хорошие результаты. В частности, за время выборов на избирательные участки Франции пришли 52,5% избирателей, что стало самым высоким уровнем участия с 1994 года. При этом партия президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» набрала 15,2% голосов, тогда как «Национальное объединение» Марин Ле Пен в два раза больше (32%).
Макрон уже распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы парламент. Он отметил, что решение является серьезным, но, прежде всего, это «акт доверия».
В свою очередь в Германии социал-демократы канцлера ФРГ Олафа Шольца показали худший результат за всю свою историю. Партия набирает порядка 14%, уступая не только христианским демократам (30%), но и ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (16%).
Критикующая антироссийские санкции Австрийская партия свободы (АПС) также лидирует на выборах в Европарламент в Австрии с 25,7% голосов. На втором месте расположилась Австрийская народная партия (АНП) канцлера Карла Нехаммера с 24,7%, следует из предварительных данных подсчета голосов.
Правые партии также лидируют на парламентских выборах в Бельгии. Согласно данным, партии «Новый фламандский альянс» и «Вламс беланг» вышли на первое и второе места во Фландрии, набрав 26,8% и 26,2% голосов соответственно по первым результатам выборов в парламент.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Комментируя предварительные результаты выборов в ЕП, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Олаф Шольц и Эммануэль Макрон «из последних сил цепляются за власть», однако им следует уйти в отставку. По его словам, промежуточные выводы можно сделать уже сейчас, несмотря на то, что итоги выборов еще подводятся.
«Позор Европы Макрон и Шольц с треском проиграли», – заявил Володин в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, результаты выборов в Германии и Франции являются прогнозируемыми. Среди причин низкой поддержки ведущих партий он назвал стагнацию экономики, миграционный кризис и поддержку Украины.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что поражение партии Макрона на выборах показывает провал проводимой им политики. В своем Telegram-канале он отметил, что ставка французского лидера на идею конфликта с Россией на Украине лишь отняла у него голоса.
«Движение Макрона правильнее было бы назвать "Вырождение", а не "Возрождение", поскольку именно к вырождению оно ведет Францию. Судя по всему, очень многие французы не хотят такой судьбы», – сказал Пушков.
При этом ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Москва якобы вмешивается в выборы в Европарламент. В начале июня он отмечал, что ЕС должен «защитить» демократические процессы от иностранного вмешательства. На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва помнит, сколько раз те или иные страны подвергались критике за якобы недемократичность и несоответствие высоким эталонам.
Выборы в Европарламент прошли с 6 по 9 июня в 27 странах Евросоюза. Свыше 360 миллионов граждан ЕС имели возможность изъявить свою волю на этих выборах. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области два административных здания повреждены при атаке дронов ВСУ
- «Ростех» передал Минобороны новую партию Як-130
- Минобороны: Четыре украинских беспилотника сбили над Брянской областью
- Пушилин: Наемники из Грузии, Канады и США активно участвуют в боях на стороне ВСУ
- Умерла звезда греческой версии «Моей прекрасной няни» Деспина Стилианопулу
- Число вакансий в России с зарплатой выше 100 тысяч рублей весной выросло в 2,8 раза
- Над Брянской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
- Курс евро опускался ниже 95 рублей впервые с 16 января
- В Крыму оценили ущерб от водной и энергетической блокад в 14 трлн рублей
- «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 вертолетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru