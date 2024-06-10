Европа - за мир? Правые партии вырвались вперед на выборах в Европарламент

«Ни одно большинство не может быть сформировано без EPP», – сказала она.

Так, Европейская народная партия заняла первое место на выборах в Европарламент, которые проходили с 6 по 9 июня. Согласно предварительным данным, партия набрала 26,25% и получила в Европарламенте примерно 190 мест из 720. Второе место занял «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», получив 135 мест. Затем идут либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» и «Европейские консерваторы и реформисты». Группа правых и ультраправых политиков «Идентичность и демократия» получила 58 мест.

Глава Европарламента Роберт Метсол сообщил, что работа в новом составе начнется во вторник, 11 июня.

ПРАВЫЕ ДВИЖЕНИЯ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

Тем временем правые движения, выступающие против активной поддержки Украины, показали хорошие результаты. В частности, за время выборов на избирательные участки Франции пришли 52,5% избирателей, что стало самым высоким уровнем участия с 1994 года. При этом партия президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» набрала 15,2% голосов, тогда как «Национальное объединение» Марин Ле Пен в два раза больше (32%).

Макрон уже распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы парламент. Он отметил, что решение является серьезным, но, прежде всего, это «акт доверия».

В свою очередь в Германии социал-демократы канцлера ФРГ Олафа Шольца показали худший результат за всю свою историю. Партия набирает порядка 14%, уступая не только христианским демократам (30%), но и ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (16%).