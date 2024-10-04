СМИ: Дезертировавшие солдаты ВСУ вышли на митинг
Украинские военнослужащие отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули место дислокации в Донбассе, сообщает телеканал «Общественное».
Сотни военных устроили митинг в Николаевской области, чтобы привлечь внимание к недостаточной подготовке и недостатку вооружения для участия в боевых действиях на Донецком направлении. На этот шаг они пошли из-за нехватки ресурсов и отсутствия снабжения на передовой.
Бойцам может грозить уголовная ответственность из-за самовольного оставления воинской части в Донбассе.
Ранее Генштаб ВСУ признал превосходство России в живой силе и технике. Там отметили, что ситуация на фронте для ВСУ остается сложной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru