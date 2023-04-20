СМИ: Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2
Дания совместно с Нидерландами планирует передать Украине 14 танков Leopard 2, сообщает Датское радио со ссылкой на главу МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена.
Расмуссен заявил, что отправка танков Киеву будет осуществлена в рамках проекта сотрудничества Дании и Нидерландов.
Накануне в начале марта исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщал о запланированной на май передаче первых танков Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов.
Ранее стало известно, что украинские танки будут ремонтировать в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru