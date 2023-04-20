СМИ: Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

Дания совместно с Нидерландами планирует передать Украине 14 танков Leopard 2, сообщает Датское радио со ссылкой на главу МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена.

«Живой щит» и тонущие «Леопарды»: Россия атакует Артемовск и топит танки под Херсоном

Расмуссен заявил, что отправка танков Киеву будет осуществлена в рамках проекта сотрудничества Дании и Нидерландов.

Накануне в начале марта исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сообщал о запланированной на май передаче первых танков Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов.

Ранее стало известно, что украинские танки будут ремонтировать в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:НидерландыДанияУкраинаТанкиСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры