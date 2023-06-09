Байден: Запад помог подготовить контрнаступление Украины

Об этом американский президент Джо Байден заявил на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком. «Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать», — сказал глава государства.

Глава Белого дома отметил, что в настоящее время Запад «настроен очень оптимистично» относительно контрнаступления.

Ранее стало известно, что украинская армия потерпит катастрофическое поражение в ходе контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

