Байден: Запад помог подготовить контрнаступление Украины

Западные страны сделали все возможное для подготовки контрнаступления украинской армии, сообщает «РЕН ТВ».

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Об этом американский президент Джо Байден заявил на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком. «Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать», — сказал глава государства.

Глава Белого дома отметил, что в настоящее время Запад «настроен очень оптимистично» относительно контрнаступления.

Ранее стало известно, что украинская армия потерпит катастрофическое поражение в ходе контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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