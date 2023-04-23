Economist: часть переданных Киеву истребителей начали разбирать

Истребители Украине предоставили Польша и Словакия. Многие из них находятся не в летном состоянии и используются как источники запчастей, уточнило издание.

В Киеве заявляли, что ВСУ нужны истребители F-16. Однако в военно-воздушных силах страны скептически относятся к перспективам поставок американских машин, сказано в публикации.

В Польшу 11 апреля прибыли истребители F22 Raptor. Министр обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что их будут использовать для поддержки восточного фланга НАТО, передает «Радиоточка НСН».

