Economist: часть переданных Киеву истребителей начали разбирать
Некоторые из переданных Украине истребителей МиГ-29 начали разбирать на запчасти, пишет журнал Economist.
Истребители Украине предоставили Польша и Словакия. Многие из них находятся не в летном состоянии и используются как источники запчастей, уточнило издание.
В Киеве заявляли, что ВСУ нужны истребители F-16. Однако в военно-воздушных силах страны скептически относятся к перспективам поставок американских машин, сказано в публикации.
В Польшу 11 апреля прибыли истребители F22 Raptor. Министр обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что их будут использовать для поддержки восточного фланга НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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