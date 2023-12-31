СМИ: Буданов получил приказ ударить по Белгороду лично от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову нанести удар по Белгороду, передает RT.
«Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Украины Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря», - сообщил телеканал.
Исполнителем теракта стал нацбатальон «Кракен». СМИ ссылается на источник в силовых органах.
Удар по Белгороду со стороны Украины нанесен в субботу, 30 декабря. Погибли 24 человека, ранения различной степени тяжести получил 131 человек. Повреждено 37 многоквартирных домов.
В ответ Россия нанесла удар по центрам принятия решений и военным объектам в Харьковской и Хмельницкой областях Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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