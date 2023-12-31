Мурашко: 22 пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии
После обстрела Белгорода со стороны Украины в больницах остаются 109 человек, из них 22 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава ведомства отметил, что медицинскую помощь пострадавшим оказывают в нескольких больницах.
«Из 109 стационарных больных 22 пациента «тяжелых» - цитирует министра ТАСС.
По его словам, оценка состояния пострадавших продолжается. Им оказывают хирургическую и реабилитационную помощь.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 декабря нанесли удар по центру Белгорода. Погибли 24 человека.
В ответ Вооруженные силы России нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове и Хмельницкой области. По данным Минобороны РФ, уничтожены лица, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, передает «Радиоточка НСН».
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