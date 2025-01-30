Украина сможет задержать обрушение фронта в Донбассе только путем снижения возраста мобилизации, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что подготовленные изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет под нажимом стран Запада являются единственным способом, чтобы еще на несколько месяцев задержать «каскадное обрушение фронта». Военное ведомство подчеркнуло, что украинских новобранцев без подготовки направляют на передовую, что приводит к сокращению численности войск.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на замглавы офиса украинского президента Павла Палису сообщило, что власти Украины заканчивают работу над законом, который позволит призывать в армию граждан в возрасте от 18 до 25 лет, на которых мобилизация ранее не распространялась. Чиновник назвал принятие таких мер «честным контрактом», передает «Радиоточка НСН».

