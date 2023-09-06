СМИ: более 3 млн украинцев могут не вернуться домой из-за границы

Более 3 млн граждан Украины могут не вернуться домой из-за границы, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии страны.

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Это составляет около 8,8 процента населения до начала конфликта. При этом чем дольше продлятся боевые действия, тем больше украинцев решат сделать свои временные убежища новым домом. Это представляет серьезную угрозу для восстановления бывшей советской республики после конфликта.

Ранее украинские беженцы подняли бунт в Ирландии из-за еды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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