СМИ: бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
Штурмовики ЧВК «Вагнер» развивают наступление за так называемой дорогой жизни в Артемовске (Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным издания, бойцы группы приближаются к последнему пути снабжения украинских подразделений.
Отмечается, что «Вагнер» расширяет зону контроля на трассе О-0506. Также российские силы продвинулись вдоль расположенной поблизости лесополосы.
На севере Артемовска бои продолжаются вдоль улицы Победы, Обороны и Ирины Левченко.
Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что силы РФ могут наступать на Славянск и Краматорск. По его словам, группа сковывает силы противника в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Пригожин назвал условие отправки ЧВК «Вагнер» в Судан
- СМИ: район посольства РФ в Вашингтоне оцепили из-за подозрительных чемоданов
- В Калужской области отменили массовые мероприятия в майские праздники
- АТОР: Турция может потерять 3 млн российских туристов
- СМИ: бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
- СМИ: умерла 36-летняя дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева
- «Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ
- МИД Турции призвал продлить зерновую сделку
- СМИ: египетский дипломат погиб при обстреле его автомобиля в столице Судана
- Песков назвал доносы отвратительным явлением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru