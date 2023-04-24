СМИ: бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске

Штурмовики ЧВК «Вагнер» развивают наступление за так называемой дорогой жизни в Артемовске (Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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По данным издания, бойцы группы приближаются к последнему пути снабжения украинских подразделений.

Отмечается, что «Вагнер» расширяет зону контроля на трассе О-0506. Также российские силы продвинулись вдоль расположенной поблизости лесополосы.

На севере Артемовска бои продолжаются вдоль улицы Победы, Обороны и Ирины Левченко.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что силы РФ могут наступать на Славянск и Краматорск. По его словам, группа сковывает силы противника в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияЧВК "Вагнер"

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