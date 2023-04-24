Пушилин: Бойцы «Вагнера» эвакуируют жителей Артемовска в другие города ДНР

Он отметил, что бойцы «Вагнера» эвакуируют граждан в другие населенные пункты Донецкой народной республики, которые находятся в безопасности. По словам Пушилина, бойцы эвакуируют граждан, рискуя своей жизнью.

Ранее, 24 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил Al Arabiya, что Украина не откажется от удержания Артемовска. По его словам, потеря этого населенного пункта может открыть войскам России и ЧВК «Вагнер» плацдарм для наступления, сообщает «Радиоточка НСН».

