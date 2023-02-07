СМИ: Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка, сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

Отмечается, что сейчас военные контролируют четыре дороги из пяти, по которым ВСУ осуществляют снабжение и переброску войск.

По данным канала, доступной для ВСУ остается дорога через село Хромово на Часов Яр.