СМИ: Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка, сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

Отмечается, что сейчас военные контролируют четыре дороги из пяти, по которым ВСУ осуществляют снабжение и переброску войск.

По данным канала, доступной для ВСУ остается дорога через село Хромово на Часов Яр.

Шойгу заявил об успешном развитии боевых действий в районе Артёмовска и Угледара

О том, что украинские войска не будут сдавать Бахмут (Артемовск), президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером 3 февраля на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. Он также отметил, что в случае, если Запад согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение, то вооруженные силы Украины не только отстоят Артемовск, но и начнут сражение за Донбасс.

В тот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери украинской стороны в Артемовске, заявив, что Украина «платит высочайшую цену» за удержание города.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"УкраинаСпецоперацияВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры