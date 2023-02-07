СМИ: Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка
Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вышли к трассе Артемовск — Константиновка, сообщается в Telegram-канале WarGonzo.
Отмечается, что сейчас военные контролируют четыре дороги из пяти, по которым ВСУ осуществляют снабжение и переброску войск.
По данным канала, доступной для ВСУ остается дорога через село Хромово на Часов Яр.
О том, что украинские войска не будут сдавать Бахмут (Артемовск), президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером 3 февраля на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. Он также отметил, что в случае, если Запад согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение, то вооруженные силы Украины не только отстоят Артемовск, но и начнут сражение за Донбасс.
В тот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери украинской стороны в Артемовске, заявив, что Украина «платит высочайшую цену» за удержание города.
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