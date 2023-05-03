СМИ: бойцы ЧВК «Вагнер» показали содержимое секретных складов ВСУ

Бойцы ЧВК «Вагнер» показали содержимое секретных складов украинских военных в Артемовске, сообщают «Известия».

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Они проводят «инвентаризацию» военных объектов Украины, среди которых — бывшие советские склады резерва стрелкового оружия. Они находятся в бывших соляных шахтах. Их глубина превышает 150 метров.

Протяженность шахты — несколько километров. Ряд хранилищ с оружием достигает 250 метров в длину и 20 метров в ширину.

На складах найдены тысячи единиц оружия, 4,5 тонны взрывчатки. Все склады были заминированы.

Ранее командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Антон Вергун
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаОружиеЧВК "Вагнер"

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