СМИ: бойцы ЧВК «Вагнер» показали содержимое секретных складов ВСУ
Бойцы ЧВК «Вагнер» показали содержимое секретных складов украинских военных в Артемовске, сообщают «Известия».
Они проводят «инвентаризацию» военных объектов Украины, среди которых — бывшие советские склады резерва стрелкового оружия. Они находятся в бывших соляных шахтах. Их глубина превышает 150 метров.
Протяженность шахты — несколько километров. Ряд хранилищ с оружием достигает 250 метров в длину и 20 метров в ширину.
На складах найдены тысячи единиц оружия, 4,5 тонны взрывчатки. Все склады были заминированы.
Ранее командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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