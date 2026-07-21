Экономист призвал не ждать негатива из-за сокращения золотых запасов России

По его словам, подобные ситуации присущи любой стране, у которой имеется золотой запас, в том числе США, Франции и Китаю.

Эксперт пояснил, что золотые резервы работают на экономику. Их можно использовать, например, для предоставления в виде обеспечения, либо «в промышленном производстве».

«Это может быть связано с поставкой продовольствия, компонентов для вооружения, поддержания третьих стран. Мы достаточно активно поддерживаем страны третьего мира», - сказал Твердохлеб.

Он добавил, что золотодобывающая промышленность работает «достаточно хорошо», а подобные колебания «допустимы для нормально работающей экономики».

Ранее стало известно, что золотые резервы Центробанка снизились до 73,4 млн тройских унций, что является минимумом с февраля 2020 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

