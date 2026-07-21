Экономист призвал не ждать негатива из-за сокращения золотых запасов России
Сокращение золотых резервов, о котором сообщил Центробанк РФ, не свидетельствует «о каких-то необратимых негативных экономических процессах». Об этом «ФедералПресс» заявил экономист Юрий Твердохлеб.
По его словам, подобные ситуации присущи любой стране, у которой имеется золотой запас, в том числе США, Франции и Китаю.
Эксперт пояснил, что золотые резервы работают на экономику. Их можно использовать, например, для предоставления в виде обеспечения, либо «в промышленном производстве».
«Это может быть связано с поставкой продовольствия, компонентов для вооружения, поддержания третьих стран. Мы достаточно активно поддерживаем страны третьего мира», - сказал Твердохлеб.
Он добавил, что золотодобывающая промышленность работает «достаточно хорошо», а подобные колебания «допустимы для нормально работающей экономики».
Ранее стало известно, что золотые резервы Центробанка снизились до 73,4 млн тройских унций, что является минимумом с февраля 2020 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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