Адвокат Жорин: Закон не запрещает приходить с животными на Красную площадь

Посещение Красной площади с животными не запрещено законом. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Сергей Жорин.

Градостроительный комплекс Москвы стал опекуном бобра Манюни

Комментируя арест москвича, прогулявшегося с козой по главной площади страны, он указал, что в данном случае идёт о мелком хулиганстве, так как, мужчина ругался матом.

«Именно такое поведение могло стать основанием для назначения административного ареста... Вывод простой: если пришли на Красную площадь с козой — не нужно материться», — отметил юрист.

Ранее Тверской суд Москвы на пять суток арестовал жителя Москвы Магомеда Магомедова, который выгуливал домашнее животное на Красной площади и выражался нецензурными словами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Сотрудники ФСО устраняют с Красной площади незаконно установленную палатку. РИА Новости
ТЕГИ:ХулиганствоДомашние ЖивотныеАрестКрасная Площадь

Горячие новости

Все новости

партнеры