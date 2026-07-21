Адвокат Жорин: Закон не запрещает приходить с животными на Красную площадь

Комментируя арест москвича, прогулявшегося с козой по главной площади страны, он указал, что в данном случае идёт о мелком хулиганстве, так как, мужчина ругался матом.

«Именно такое поведение могло стать основанием для назначения административного ареста... Вывод простой: если пришли на Красную площадь с козой — не нужно материться», — отметил юрист.

Ранее Тверской суд Москвы на пять суток арестовал жителя Москвы Магомеда Магомедова, который выгуливал домашнее животное на Красной площади и выражался нецензурными словами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

