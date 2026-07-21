Адвокат Жорин: Закон не запрещает приходить с животными на Красную площадь
Посещение Красной площади с животными не запрещено законом. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Сергей Жорин.
Комментируя арест москвича, прогулявшегося с козой по главной площади страны, он указал, что в данном случае идёт о мелком хулиганстве, так как, мужчина ругался матом.
«Именно такое поведение могло стать основанием для назначения административного ареста... Вывод простой: если пришли на Красную площадь с козой — не нужно материться», — отметил юрист.
Ранее Тверской суд Москвы на пять суток арестовал жителя Москвы Магомеда Магомедова, который выгуливал домашнее животное на Красной площади и выражался нецензурными словами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фестиваль Outline в Подмосковье отменили из-за угрозы БПЛА
- Рисков больше: Россиян предостерегли от покупки «дробленых» квартир
- Вредная моль: К чему приведет локальный запрет на овощи и фрукты из Узбекистана
- Володин: политизация топливной темы «попахивает пятой колонной»
- Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после освобождения из колонии
- Продюсер Рудченко рассказал, как певице Седоковой вернуть былую популярность
- От продавца до электрика: Куда берут на работу после 60 лет
- Адвокат Жорин: Закон не запрещает приходить с животными на Красную площадь
- «Крови не было»: Булыкина не напугала драка Аргентины с Испанией в финале ЧМ
- Экономист призвал не ждать негатива из-за сокращения золотых запасов России