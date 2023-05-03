Пригожин заявил о продвижении в Артемовске
3 мая 202300:17
Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы продвинулись в Артемовске на расстояние до 160 метров, сообщает телеканал «360».
По его словам, российские подразделения контролируют 53 тысячи квадратных метров города, при этом украинские войска — около 2,7 квадратного километра города.
Ранее командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru