Пригожин заявил о продвижении в Артемовске

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы продвинулись в Артемовске на расстояние до 160 метров, сообщает телеканал «360».

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По его словам, российские подразделения контролируют 53 тысячи квадратных метров города, при этом украинские войска — около 2,7 квадратного километра города.

Ранее командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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