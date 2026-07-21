«Крови не было»: Булыкина не напугала драка Аргентины с Испанией в финале ЧМ
На чемпионате мира игроков всегда охватывают эмоции, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Стычки, обзывательства и драки могут происходить на чемпионатах мира из-за накала эмоций, но это не страшно, да и все быстро их забывают, а помнят победителей, рассказал НСН экс-нападающий сборной РФ по футболу Дмитрий Булыкин.
ФИФА расследует драку сборной Аргентины в финале ЧМ-2026. Во время массовой потасовки аргентинские игроки и персонал допустили несколько грубых действий. Дисциплинарный комитет ФИФА уже изучает инцидент. Булыкина не удивило такое поведение возбужденных спортсменов.
«Конечно, эмоции зашкаливали и были разные стычки. Кто-то кого-то схватил за горло, кто-то кого-то обозвал, кто-то кого-то ударил. Но это понятное дело, потому что там нереальные эмоции. Я думаю, что все забудут эти инциденты и будут помнить, кто и как стал чемпионом мира. А то, что было на поле после матча, не красит футбол, но от них никуда не деться, потому что все выкладываются по полной на чемпионате мира за свою страну, чтобы выиграть. Я ничего грубого или жестокого не увидел, тем более не было крови, поэтому я думаю, что не стоит обращать на это внимание, а надо просто восхищаться футболом, который был и тем чемпионатом мира, который прошел», — отметил он.
В 2004 году в ходе игры «Динамо» и ЦСКА Булыкин поучаствовал в драке с игроком соперника Сергеем Игнашевичем. После игры Булыкин заявил, что не собирался бить Игнашевича, равно как и тот его.
Ранее бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил НСН, почему Аргентина проиграла финал чемпионата мира.
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