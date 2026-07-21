Стычки, обзывательства и драки могут происходить на чемпионатах мира из-за накала эмоций, но это не страшно, да и все быстро их забывают, а помнят победителей, рассказал НСН экс-нападающий сборной РФ по футболу Дмитрий Булыкин.



ФИФА расследует драку сборной Аргентины в финале ЧМ-2026. Во время массовой потасовки аргентинские игроки и персонал допустили несколько грубых действий. Дисциплинарный комитет ФИФА уже изучает инцидент. Булыкина не удивило такое поведение возбужденных спортсменов.