СМИ: Беспилотник атаковал погранпункт «Шебекино» в Белгородской области
Беспилотник атаковал погранпункт «Шебекино» в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
Отмечается, что предположительно дрон залетел со стороны Украины около полуночи и скинул на здание два самодельных взрывных устройства. В результате сброса боеприпасов загорелось административное здание пограничного пункта, пострадавших нет.
15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о массированном обстреле ВСУ населённых пунктов Шебекинского городского округа. По его словам, были повреждены линии электропередачи в сёлах Безлюдовка и Графовка, аварийные службы выполняют ликвидацию последствий и переподключение абонентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
16 мая СМИ сообщали, что украинские силы атаковали Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru