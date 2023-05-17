СМИ: Беспилотник атаковал погранпункт «Шебекино» в Белгородской области

Беспилотник атаковал погранпункт «Шебекино» в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Отмечается, что предположительно дрон залетел со стороны Украины около полуночи и скинул на здание два самодельных взрывных устройства. В результате сброса боеприпасов загорелось административное здание пограничного пункта, пострадавших нет.

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15 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил о массированном обстреле ВСУ населённых пунктов Шебекинского городского округа. По его словам, были повреждены линии электропередачи в сёлах Безлюдовка и Графовка, аварийные службы выполняют ликвидацию последствий и переподключение абонентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

16 мая СМИ сообщали, что украинские силы атаковали Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа.

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ФОТО: РИА Новости
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