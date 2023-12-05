СМИ: ATACMS неспособны переломить ход контрнаступления Украины
Пусковые установки ATACMS, переданные США Украине, не смогли переломить ход контрнаступления, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Киеве.
По его словам, ни ATACMS, ни кассетное оружие не вывели ситуацию на поле боя из тупика. Как отмечает издание, Украина в последнее время больше не просит у Запада еще танков и боевых машин. Для страны многие виды вооружения были актуальны в 2022 году, а не сейчас.
Ранее стало известно, что у администрации США к концу 2023 года закончатся ресурсы для военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru