СМИ: ATACMS неспособны переломить ход контрнаступления Украины

По его словам, ни ATACMS, ни кассетное оружие не вывели ситуацию на поле боя из тупика. Как отмечает издание, Украина в последнее время больше не просит у Запада еще танков и боевых машин. Для страны многие виды вооружения были актуальны в 2022 году, а не сейчас.

Ранее стало известно, что у администрации США к концу 2023 года закончатся ресурсы для военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

