Российские войска уничтожили четыре американские ракеты ATACMS за неделю
3 ноября 202315:14
Российские армия перехватила в зоне проведения спецоперации четыре американские ракеты ATACMS за неделю. Об этом сообщило Минобороны России.
За это же время российские войска смогли уничтожить три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиабомбы JDAM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотника.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru