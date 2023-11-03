Российские войска уничтожили четыре американские ракеты ATACMS за неделю

Российские армия перехватила в зоне проведения спецоперации четыре американские ракеты ATACMS за неделю. Об этом сообщило Минобороны России.

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За это же время российские войска смогли уничтожить три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиабомбы JDAM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотника.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияМинобороны РФ

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