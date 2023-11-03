Российские войска уничтожили четыре американские ракеты ATACMS за неделю

За это же время российские войска смогли уничтожить три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиабомбы JDAM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотника.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

