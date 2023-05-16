В офисе Зеленского признали нехватку оружия для начала наступления ВСУ
Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью телеканалу Sky News сообщил, что у Киева не хватает оружия для контрнаступления.
«Уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление», - сказал он.
По его словам, целью поездки президента Владимира Зеленского в Европу является получение дополнительных пакетов военной помощи. Успехом контрнаступления замглавы офиса назвал «освобождение» всех территорий Украины.
Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в своей статье для Washington Post написал, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков, передает «Радиоточка НСН».
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