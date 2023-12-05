СМИ: американские спецслужбы начали подготавливать план бегства Зеленского
Сотрудник секретной службы Соединенных Штатов заявили о планах бегства Владимира Зеленского с Украины в США, сообщает телеканал «360» со ссылкой на видео, которое появилось на Youtube.
Автор ролика представился сотрудником отдела охранных операций американской секретной службы. По его словам, это произойдет весной 2024 года. Утверждается, что правительство США разработало план по защите семьи украинского лидера. На эту операцию планируется затратить большие средства. Зеленскому и его семье предоставят дом во Флориде за 20 млн долларов, а также американское гражданство. Сотрудники секретной службы должны будут охранять семью Зеленского.
Ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский попробует сбежать после разгрома ВСУ на передовой. Он «Улетит в Вильнюс, Майами или на Кипр и заберет украденные миллионы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru