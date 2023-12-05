Автор ролика представился сотрудником отдела охранных операций американской секретной службы. По его словам, это произойдет весной 2024 года. Утверждается, что правительство США разработало план по защите семьи украинского лидера. На эту операцию планируется затратить большие средства. Зеленскому и его семье предоставят дом во Флориде за 20 млн долларов, а также американское гражданство. Сотрудники секретной службы должны будут охранять семью Зеленского.

Ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский попробует сбежать после разгрома ВСУ на передовой. Он «Улетит в Вильнюс, Майами или на Кипр и заберет украденные миллионы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

