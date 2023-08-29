Он отметил, что Зеленского могут убрать в результате переворота на фоне большого недовольства войск на восточной линии фронта. По словам Джонсона, Запад допустил серьезный просчет, когда попытался вызвать распад России, поскольку на самом деле это произошло с Украиной.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН заявил, что простые жители Украины не смогут сместить Зеленского, так как люди сегодня в апатии и не в состоянии устроить восстание. Он отметил, что Зеленского может убрать только Запад - с помощью дворцового переворота или импичмента, сообщает «Радиоточка НСН».

