Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленского уберут в ходе военного переворота
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.
Он отметил, что Зеленского могут убрать в результате переворота на фоне большого недовольства войск на восточной линии фронта. По словам Джонсона, Запад допустил серьезный просчет, когда попытался вызвать распад России, поскольку на самом деле это произошло с Украиной.
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН заявил, что простые жители Украины не смогут сместить Зеленского, так как люди сегодня в апатии и не в состоянии устроить восстание. Он отметил, что Зеленского может убрать только Запад - с помощью дворцового переворота или импичмента, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат и благосостояние россиян
- В Париже заявили, что у отношений Франции и Африки прекрасное будущее
- 112: Вертолет Ми-8 рухнул в Челябинской области
- Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленского уберут в ходе военного переворота
- Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате средствами ПВО ракеты ВСУ «Нептун»
- Учёный РАН Кособоков заявил, что землетрясения не связаны с суперлунием
- В Шереметьево задержали вылет самолета и отправили пассажиров на новую проверку
- Собянин анонсировал масштабную программу реконструкции столичных школ
- В ЛЭТИ импортозаместили быстронастраиваемые СВЧ-антенны для управления дронами
- «Через тернии - к звездам»: Песков призвал не «рвать волосы» из-за «Луны-25»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru