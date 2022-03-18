СМИ: Аэропорт Мариуполя перешел под контроль ДНР

Аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль сил ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Телеграм: Украина на спецоперационном столе

Минобороны РФ ранее в пятницу выложило кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов.

В военном ведомстве уточнили, что вертолеты Ка-52 и Ми-24 уничтожили украинские зенитно-ракетные установки и бронированную технику по периметру аэродрома.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРАэропортМариуполь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры