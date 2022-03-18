СМИ: Аэропорт Мариуполя перешел под контроль ДНР
18 марта 202215:44
Аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль сил ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
Минобороны РФ ранее в пятницу выложило кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов.
В военном ведомстве уточнили, что вертолеты Ка-52 и Ми-24 уничтожили украинские зенитно-ракетные установки и бронированную технику по периметру аэродрома.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru