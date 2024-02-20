СМИ: Аэропорт Киева может возобновить работу в марте

Киевский аэропорт «Борисполь» может возобновить работу через три недели, сообщил местный телеканал «Эспрессо» в Telegram-канале. По данным телеканала, для возобновления работы требуется лишь официальное разрешение на выполнение полетов.

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Воздушная гавань приостановила работу 24 февраля 2022 года. Сейчас аэропорт пустует, на территории находятся только сотрудники, занимающиеся поддержанием «Борисполя» в рабочем состоянии.

Спикер городской думы Краснодара Вера Галушко в январе не исключила, что аэропорт краевого центра будет открыт в феврале текущего года. По её словам, идёт согласование вопроса с минобороны РФ. На данный момент аэропорт Краснодара по-прежнему не работает, он был закрыт сразу после начала военной операции на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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