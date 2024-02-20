СМИ: Аэропорт Киева может возобновить работу в марте

Воздушная гавань приостановила работу 24 февраля 2022 года. Сейчас аэропорт пустует, на территории находятся только сотрудники, занимающиеся поддержанием «Борисполя» в рабочем состоянии.

Спикер городской думы Краснодара Вера Галушко в январе не исключила, что аэропорт краевого центра будет открыт в феврале текущего года. По её словам, идёт согласование вопроса с минобороны РФ. На данный момент аэропорт Краснодара по-прежнему не работает, он был закрыт сразу после начала военной операции на Украине.

