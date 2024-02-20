СМИ: Аэропорт Киева может возобновить работу в марте
Киевский аэропорт «Борисполь» может возобновить работу через три недели, сообщил местный телеканал «Эспрессо» в Telegram-канале. По данным телеканала, для возобновления работы требуется лишь официальное разрешение на выполнение полетов.
Воздушная гавань приостановила работу 24 февраля 2022 года. Сейчас аэропорт пустует, на территории находятся только сотрудники, занимающиеся поддержанием «Борисполя» в рабочем состоянии.
Спикер городской думы Краснодара Вера Галушко в январе не исключила, что аэропорт краевого центра будет открыт в феврале текущего года. По её словам, идёт согласование вопроса с минобороны РФ. На данный момент аэропорт Краснодара по-прежнему не работает, он был закрыт сразу после начала военной операции на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru