«За рубеж законно»: Заслуженный пилот России объяснил смысл выкупа самолетов

Ранее издание РБК сообщило, что российские авиакомпании в течение 2023 года выкупили у своих зарубежных лизингодателей 165 самолетов. По данным издания, на выкуп самолетов Фонд национального благосостояния выделил 300 млрд рублей. Уточняется, что этот лимит средств был полностью использован. По словам Сытника, выкуп 165 самолетов позволил им легитимно летать за рубеж.

«Те 165 самолетов, о которых идет речь, принадлежали лизинговой компании. Мы на них уже летаем далеко не первый год. Просто мы не могли прилететь на них в зарубежную страну, потому что они были бы сразу арестованы и переданы владельцу. Те машины, которые отработали уже 6-10 лет, мы выкупили по остаточной стоимости. Конечно, лизинговые компании пошли на это неохотно, но они согласились на этот шаг, поскольку они зарегистрированы в нейтральных странах, в офшорных зонах, им нужно было получить какие-то деньги. Теперь 165 выкупленных самолетов имеют право вылетать еще и в зарубежные порты», — сказал Сытник.

Собеседник НСН также рассказал о том, как обстоят дела с обслуживанием этих самолетов.

«Они обслуживаются в Иране и нашими специалистами. По параллельному импорту поставляются запчасти из Китая, Индии, Турции и Ирана. Поэтому самолеты обслуживаются, но, может быть, не очень вовремя и не совсем так, как нам хотелось бы», — добавил пилот.

Авиатор также указал на необходимость наладить самостоятельное производство запчастей для самолетов.

«Российский авиапром должен выпускать запчасти самостоятельно, как это делают, например, китайцы. При этом нам они запчасти напрямую не поставляют, лишь обходными путями, поскольку очень заботятся о своем собственном имидже и боятся вторичных санкций. Даже для замены жидкости или для замены масла есть технические условия, которые заводы-изготовители отобразили в документах, а в России формулы таких жидкостей нет. Чтобы можно было использовать отечественную продукцию, нужно провести соответствующие испытания. Вот и приходится даже такую мелочь, как масло, покупать, хотя наши масла, бензины, технические жидкости и гидросистемы ничуть не хуже. Конечно, можно сделать анализы в лаборатории, но как только мы заливаем что-то свое, гарантии на эти самолеты пропадает. Наши чиновники от авиационных властей почему-то не спешат переходить на российское производство запчастей, хотя наша промышленность в состоянии выпускать все необходимые запасные части. Чтобы решить эти вопросы, нужно время», — подытожил он.

Ранее Сытник заявил, что в России есть большие проблемы с малой авиацией, зачастую санавиация не может вылететь к пострадавшим из-за того, что не на чем лететь

