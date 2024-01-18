Спикер гордумы Краснодара допустила открытие аэропорта в феврале

По её словам, идёт согласование данного вопроса с министерством обороны РФ.

«Что касается согласования с министерством обороны, то они сейчас готовят предложение», - сказала она.

Галушко добавила, что уже запланирован запуск прямого рейса из Краснодара в турецкий Стамбул.

Аэропорт Краснодара был закрыт закрыт после начала спецоперации на Украине. В конце 2023 года в СМИ появились сообщения о возобновлении работы авиагавани с 25 декабря, однако после успешных тестовых рейсов воздушная гавань остаётся закрытой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

