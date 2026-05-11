СМИ: TikTok и YouTube блогеров будут приглашать на заседания саммитов ЕС

Совет ЕС предложил приглашать инфлюенсеров с платформ YouTube и TikTok на заседания саммитов блока и отдельные министерские встречи. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что блогеры получат возможность посещать штаб-квартиры Совета в Брюсселе, которые в настоящее время открыты для аккредитованных журналистов, однако задавать вопросы министрам и лидерам им будет запрещено.

По информации дипломатов, присутствовавших на рабочей группе по вопросам информации в Брюсселе, предложение Евросовета, стартующее в июле, вызвало у них, мягко говоря, шок. На условиях анонимности они заявили, что не видят в этом нововведении дополнительной ценности, поскольку инфлюенсеры вряд ли понимают специфику работы Евросовета.

Международная ассоциация прессы также раскритиковала инициативу, указав, что блогеры, в отличие от аккредитованных журналистов, не обязаны раскрывать источники финансирования своих материалов.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал соцсети TikTok и Pinterest. На 10,5 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
