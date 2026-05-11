СМИ: TikTok и YouTube блогеров будут приглашать на заседания саммитов ЕС
Совет ЕС предложил приглашать инфлюенсеров с платформ YouTube и TikTok на заседания саммитов блока и отдельные министерские встречи. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что блогеры получат возможность посещать штаб-квартиры Совета в Брюсселе, которые в настоящее время открыты для аккредитованных журналистов, однако задавать вопросы министрам и лидерам им будет запрещено.
По информации дипломатов, присутствовавших на рабочей группе по вопросам информации в Брюсселе, предложение Евросовета, стартующее в июле, вызвало у них, мягко говоря, шок. На условиях анонимности они заявили, что не видят в этом нововведении дополнительной ценности, поскольку инфлюенсеры вряд ли понимают специфику работы Евросовета.
Международная ассоциация прессы также раскритиковала инициативу, указав, что блогеры, в отличие от аккредитованных журналистов, не обязаны раскрывать источники финансирования своих материалов.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал соцсети TikTok и Pinterest. На 10,5 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Израильских солдат осудили за осквернение статуи Девы Марии
- Путин за рулем авто заехал за своей учительницей в гостиницу на Арбате
- Кравцов оценил санкции ЕС против детских лагерей «Орленок» и «Смена»
- СМИ: TikTok и YouTube блогеров будут приглашать на заседания саммитов ЕС
- Ростех: маркировка радиоэлектроники не приведет к росу цен на авиабилеты
- Германия и Украина запустят совместное производство БПЛА
- Радио «Судного дня» передало сразу четыре сообщения за сутки
- Трамп обсудит с Си Цзиньпином поставки американского оружия Тайваню
- Новый коронавирус нашли у летучих мышей в Таиланде
- Песков высказался об организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ