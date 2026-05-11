СМИ: TikTok и YouTube блогеров будут приглашать на заседания саммитов ЕС

Совет ЕС предложил приглашать инфлюенсеров с платформ YouTube и TikTok на заседания саммитов блока и отдельные министерские встречи. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что блогеры получат возможность посещать штаб-квартиры Совета в Брюсселе, которые в настоящее время открыты для аккредитованных журналистов, однако задавать вопросы министрам и лидерам им будет запрещено.