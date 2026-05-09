Трамп заявил о готовности направить в Москву переговорщиков по Украине
США готовы направить переговорщиков в Москву для содействия урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — цитирует политика РИА Новости.
Кроме того, глава Белого дома выступил за «значительное продление» перемирия между Россией и Украиной.
Ранее Трамп заявил, что по его инициативе Москва и Киев согласились установить паузу в боевых действиях в период с 9 по 11 мая, а также договорились о взаимном возвращении военнопленных в формате «тысяча на тысячу», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
