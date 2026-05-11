Путин за рулем авто заехал за своей учительницей в гостиницу на Арбате

Президент Владимир Путин лично приехал за рулем автомобиля на Арбат, чтобы забрать свою первую учительницу Веру Гуревич. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гуревич по приглашению российского лидера присутствовала 9 мая на параде Победы, после чего для нее организовали культурную программу в Москве. 11 мая президент пригласил педагога на ужин в свою резиденцию, сообщает ТАСС.

«Путин решил за ней заехать в гостиницу, где она жила. Это одна из гостиниц на Арбате. Президент сам приехал за рулем», — подчеркнул Песков.

Песков поделился деталями: пока глава государства заходил в гостиницу на Арбате, где останавливалась учительница, он поприветствовал жителя Сочи. Затем в резиденции Путин отобедал с Верой Дмитриевной.

Представитель Кремля уточнил, что существуют ограниченные любительские видеозаписи перечисленных моментов из неформальной программы президента. Материалы будут опубликованы официальными каналами.

