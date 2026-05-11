Израильских солдат осудили за осквернение статуи Девы Марии
Военный суд назначил реальные сроки двум солдатам ЦАХАЛа за осквернение статуи Девы Марии. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Инцидент произошел в деревне Дебель на юге Ливана, где проживает преимущественно христианское население. Один из военнослужащих вставил сигарету в рот религиозной статуи, а второй зафиксировал это на камеру.
По итогам разбирательства солдат, непосредственно осквернивший святыню, проведет под арестом 21 день, его сообщник — 14 дней. В ЦАХАЛе подчеркнули, что инцидент воспринят крайне серьезно: армия уважает свободу вероисповедания и религиозные символы всех конфессий.
Ранее в той же местности зафиксирован еще один подобный случай: двое других израильских военнослужащих сломали крест с распятием и позировали на этом фоне, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН»
