Израильских солдат осудили за осквернение статуи Девы Марии

Военный суд назначил реальные сроки двум солдатам ЦАХАЛа за осквернение статуи Девы Марии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в деревне Дебель на юге Ливана, где проживает преимущественно христианское население. Один из военнослужащих вставил сигарету в рот религиозной статуи, а второй зафиксировал это на камеру.

Трамп заявил, что Израиль не уговаривал его на конфликт с Ираном

По итогам разбирательства солдат, непосредственно осквернивший святыню, проведет под арестом 21 день, его сообщник — 14 дней. В ЦАХАЛе подчеркнули, что инцидент воспринят крайне серьезно: армия уважает свободу вероисповедания и религиозные символы всех конфессий.

Ранее в той же местности зафиксирован еще один подобный случай: двое других израильских военнослужащих сломали крест с распятием и позировали на этом фоне, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры