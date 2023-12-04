Польский генерал: ВС РФ перешли к тактике полного уничтожения ВСУ

Коморницкий полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) просчитались со сроками контрнаступления. Это дало ВС РФ время подготовиться и истощить силы противника в оборонительных боях.

Генерал убежден, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По его мнению, к такой ситуации привели ошибки, допущенные Киевом и его партнерами на Западе.

По информации The Washington Post, Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления. В Киеве заявили, что американские генералы не осознают влияние беспилотников на ситуацию на поле боя, передает «Радиоточка НСН».

