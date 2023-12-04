Польский генерал: ВС РФ перешли к тактике полного уничтожения ВСУ
Генерал Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий считает, что российская армия перешла к полному уничтожению украинских войск. Свое мнение военный высказал в беседе с изданием Interia.
Коморницкий полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) просчитались со сроками контрнаступления. Это дало ВС РФ время подготовиться и истощить силы противника в оборонительных боях.
Генерал убежден, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По его мнению, к такой ситуации привели ошибки, допущенные Киевом и его партнерами на Западе.
По информации The Washington Post, Украина и США обвиняют друг друга в провале контрнаступления. В Киеве заявили, что американские генералы не осознают влияние беспилотников на ситуацию на поле боя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru