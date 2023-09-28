СМИ: 60% украинцев пожаловались на ухудшение материального положения
Более половины граждан Украины заявили, что их экономическое положение ухудшилось за последние полтора года, пишет издание «Страна» со ссылкой на данные опроса исследовательской группы «Рейтинг».
Отмечается, что об ухудшении экономического положения заявили 60% респондентов. 41% считает, что в 2024 году ситуация для них не улучшится. 21% полагает, что экономическая обстановка в стране будет ухудшаться.
Улучшение материального положения с начала спецоперации почувствовали только 5% украинцев.
В эфире Sud Radio еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что с начала конфликта на территорию Евросоюза прибыли почти 10 миллионов беженцев с Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru