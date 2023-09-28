СМИ: 60% украинцев пожаловались на ухудшение материального положения

Отмечается, что об ухудшении экономического положения заявили 60% респондентов. 41% считает, что в 2024 году ситуация для них не улучшится. 21% полагает, что экономическая обстановка в стране будет ухудшаться.

Улучшение материального положения с начала спецоперации почувствовали только 5% украинцев.

В эфире Sud Radio еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что с начала конфликта на территорию Евросоюза прибыли почти 10 миллионов беженцев с Украины, передает «Радиоточка НСН».

