Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам

Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил «Радиоточке НСН», что Киеву предстоит сделать выбор между стратегическим союзом с Польшей и интересами олигархов из агрохолдингов. Он отметил, что Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке.

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка накануне заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна.

