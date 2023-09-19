Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам
Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам на 2024 год, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.
Он отметил, что все правила для приезжающих из Украины истекают в начале следующего года, они носили временный характер, официального решения о продлении пока нет.
Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил «Радиоточке НСН», что Киеву предстоит сделать выбор между стратегическим союзом с Польшей и интересами олигархов из агрохолдингов. Он отметил, что Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке.
Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка накануне заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru