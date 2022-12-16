Слухи об отставке Залужного появились после намёка главкома ВСУ на «сворачивание лавочки»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist намекнул на возможное «сворачивание лавочки» в плане сопротивления российской армии. К такому выводу пришли некоторые комментаторы, анализируя его слова. На этом фоне на Украине возникли слухи о возможной отставке Залужного.

По оценке аналитиков, главком дал объективный прогноз в плане возможности украинской и российской армий вести наступательные действия. Он также допустил вероятность проведения ВС РФ операции в направлении Киева с территории Белоруссии.

Зимние месяцы Валерий Залужный охарактеризовал как переломные и не исключил, что ВСУ не хватит времени для подготовки своего наступления. По его оценке, если не будет получено от Запада дополнительное необходимо вооружение, последствия для украинской стороны будут непредсказуемыми.