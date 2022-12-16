Слухи об отставке Залужного появились после намёка главкома ВСУ на «сворачивание лавочки»
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist намекнул на возможное «сворачивание лавочки» в плане сопротивления российской армии. К такому выводу пришли некоторые комментаторы, анализируя его слова. На этом фоне на Украине возникли слухи о возможной отставке Залужного.
По оценке аналитиков, главком дал объективный прогноз в плане возможности украинской и российской армий вести наступательные действия. Он также допустил вероятность проведения ВС РФ операции в направлении Киева с территории Белоруссии.
Зимние месяцы Валерий Залужный охарактеризовал как переломные и не исключил, что ВСУ не хватит времени для подготовки своего наступления. По его оценке, если не будет получено от Запада дополнительное необходимо вооружение, последствия для украинской стороны будут непредсказуемыми.
В комментарии к интервью The Economist отмечает, что некоторые люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского стремятся заменить Залужного командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским. Такие данные появились и в украинских СМИ. Утверждается, что окружению Зеленского не нравится популярность Залужного в народе из-за опасений, что он может ей воспользоваться для политических целей в дальнейшем.
Для наступления российских войск на Киев, о подготовке которого заявил главком ВСУ, необходима мощная группировка, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев. По его оценке, проведенная мобилизация уже позволила создать такие силы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- Росстат сообщил, что наборы продуктов для оливье и сельди под шубой подорожали
- Хорватия отказалась присоединиться к обучению военных ВСУ в рамках ЕС
- Власти Сербии намерены снизить зависимость от газа РФ
- Слухи об отставке Залужного появились после намёка главкома ВСУ на «сворачивание лавочки»
- Молдавия рассчиталась с «Газпромом» за ноябрь и декабрь
- В Архангельске отменили шоу Валерия Меладзе
- Набиуллина назвала причину продления льготной ипотеки
- В Белом доме признали за Киевом право отвоевать Крым
- Врач рассказал, как не заразиться гриппом и COVID-19 в новогодние праздники
- Фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Мега Химки» отправили в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru