Слухи об отставке Залужного появились после намёка главкома ВСУ на «сворачивание лавочки»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist намекнул на возможное «сворачивание лавочки» в плане сопротивления российской армии. К такому выводу пришли некоторые комментаторы, анализируя его слова. На этом фоне на Украине возникли слухи о возможной отставке Залужного.

По оценке аналитиков, главком дал объективный прогноз в плане возможности украинской и российской армий вести наступательные действия. Он также допустил вероятность проведения ВС РФ операции в направлении Киева с территории Белоруссии.

Зимние месяцы Валерий Залужный охарактеризовал как переломные и не исключил, что ВСУ не хватит времени для подготовки своего наступления. По его оценке, если не будет получено от Запада дополнительное необходимо вооружение, последствия для украинской стороны будут непредсказуемыми.

«Мощная группировка»: Генерал назвал условия наступления на Киев

В комментарии к интервью The Economist отмечает, что некоторые люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского стремятся заменить Залужного командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским. Такие данные появились и в украинских СМИ. Утверждается, что окружению Зеленского не нравится популярность Залужного в народе из-за опасений, что он может ей воспользоваться для политических целей в дальнейшем.

Для наступления российских войск на Киев, о подготовке которого заявил главком ВСУ, необходима мощная группировка, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев. По его оценке, проведенная мобилизация уже позволила создать такие силы.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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