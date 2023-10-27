Словения тайно передала Украине разведывательные беспилотники Bramor

«Их [дроны] действительно применяют украинцы, и уже какое-то время. У нас есть ... каналы связи с войсками, которые используют беспилотники, чтобы получить обратную связь и внести соответствующие улучшения», — отметил Модерц.

По его словам, украинские военные получили «несколько» БПЛА, когда были поставлены аппараты, не уточняется.

Defense News подчеркивает, что Любляна поддерживает Киев, однако предпочитает не афишировать большинство подробностей о поставках военной помощи.

Между тем США анонсировали очередной пакет военной поддержки для Украины, в который войдут в том числе боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS, пишет RT.

