Премьер Словакии Фицо известил Еврокомиссию об отказе поставлять оружие Украине

Глава правительства Словакии Роберт Фицо проинформировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйн, что его страна не будет оказывать военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.

Победивший на выборах Фицо назвал проблемы Словакии серьезнее украинских

По его словам, Братислава будет оказывать лишь гуманитарную и гражданскую поддержку Киеву.

Фицо также подчеркнул, что Словакия выступает резко против санкций Евросоюза в отношении России. Он отметил, что отныне республика в отношениях с Москвой будет руководствоваться исключительно своими интересами.

«Это будет официальная политика моего правительства», — заметил словацкий премьер.

Ранее стало известно, что пророссийская партия Smer в Словакии сформирует правительство, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаОружиеПоставкиЕврокомиссияСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры