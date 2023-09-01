Сладков: Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах

Президент России Владимир Путин год назад заявил военкорам Александру Сладкову и Евгению Поддубному, что не готов видеть Киев в руинах. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Сладков.

Сладков отметил, что никогда не забудет слова главы государства на тему возможных стратегических бомбардировок Киева: «Я еще не готов видеть Киев в руинах». Военкор добавил, что «украинцам надо молить Бога, чтобы эта готовность не пришла».