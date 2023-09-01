Сладков: Путин заявил, что не готов видеть Киев в руинах
Президент России Владимир Путин год назад заявил военкорам Александру Сладкову и Евгению Поддубному, что не готов видеть Киев в руинах. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Сладков.
Сладков отметил, что никогда не забудет слова главы государства на тему возможных стратегических бомбардировок Киева: «Я еще не готов видеть Киев в руинах». Военкор добавил, что «украинцам надо молить Бога, чтобы эта готовность не пришла».
Ранее американский политический обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу. Хортон допустил, что Киев лишится значительной части территорий на востоке.
По его словам, Запад рано или поздно заставит украинские власти пойти на переговоры с Россией, и в ходе обсуждений Киеву придется согласиться на территориальные уступки ради мира. Кроме того, эксперт высказал мнение, что Украина могла бы избежать конфликта и потери территорий, если бы западные партнеры не заставили киевское правительство начать боевые действия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru