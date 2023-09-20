Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО

Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за сутки перехватили крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.

Также уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч».

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Российские силы за минувшие сутки сбили два украинских военных самолета. Так, в Николаевской области был сбит украинский бомбардировщик Су-24М, а в Днепропетровской области дрон поразил истребитель МиГ-29.

Днем ранее украинский штурмовик Су-25 был сбит в Запорожской области в районе населенного пункта Новопокровка. Также перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраина

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