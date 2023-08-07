Sky News: подразделения ВСУ отступили в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили в северо-западной части Донбасса, заявил в эфире телеканала Sky News британский военный Шон Белл.

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По его словам, подразделениям ВСУ пришлось оставить несколько населенных пунктов.

Военный отметил, что украинская армия сосредоточила усилия на прорыве обороны России в Запорожской области, но не добилась успеха. ВСУ несут большие потери из-за минных полей, сказал Белл.

«Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов», - констатировал эксперт.

По данным Минобороны РФ, российские силы за последние трое суток продвинулись на 11 километров на купянском направлении, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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