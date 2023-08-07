Sky News: подразделения ВСУ отступили в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили в северо-западной части Донбасса, заявил в эфире телеканала Sky News британский военный Шон Белл.
По его словам, подразделениям ВСУ пришлось оставить несколько населенных пунктов.
Военный отметил, что украинская армия сосредоточила усилия на прорыве обороны России в Запорожской области, но не добилась успеха. ВСУ несут большие потери из-за минных полей, сказал Белл.
«Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов», - констатировал эксперт.
По данным Минобороны РФ, российские силы за последние трое суток продвинулись на 11 километров на купянском направлении, сообщает «Радиоточка НСН».
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