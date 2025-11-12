Унижение, вооружение и решающая зима: К чему Европа и США готовят Украину
У европейских стран становится все меньше возможностей для поддержания киевского режима, отмечают аналитики. Однако страны ЕС готовятся к масштабному противостоянию с Москвой.
Администрация президента США Дональда Трампа хочет исключить из резолюции ООН об Украине упоминания о территориальной целостности. Об этом сообщило издание Kyiv Post. Речь идет о ежегодном голосовании, которое запускает Украина на Генеральной Ассамблеи ООН. Ее основные положения: поддержка территориальной целостности страны и осуждение присоединения Крыма к России.
По информации украинских дипломатических источников, Вашингтон стремится изменить формулировки. Теперь в Белом доме считают, что в данном случае подойдет более широкий термин «война на Украине» — без подтверждения «территориальной целостности» или осуждения «агрессии» со стороны Москвы.
А МОЖЕТ БЫТЬ МИР?
Россия готова к переговорам с украинской стороной в любой момент. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов в рамках XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Стамбуле. По его словам, площадка для переговоров уже готова, а российская сторона сохраняет желание провести двусторонние встречи. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков также подчеркнул, что украинцы уже устали от боевых действий, поэтому многие готовы согласиться на условия, которые им предлагает Москва. Об этом рассказал РБК. Таким образом Песков прокомментировал данные директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи. Он сообщил о том, что число граждан Украины, которые готовы отказаться от претензий на Крым и Донбасс ради завершения конфликта, выросло с 4 до 16%.
Итальянское издание Il Fatto quotidiano также выступило в поддержку скорейшего мира с Россией. По мнению журналистов, «Европа ввязалась в войну, которая обернулась для нее болезненным унижением». Отмечается, что Путин утвердил свое превосходство над европейскими лидерами. Они хотели добиться капитуляции России и вывода войск со всех подконтрольных территорий, но вместо этого вынуждены думать о перемирии.
