А МОЖЕТ БЫТЬ МИР?



Россия готова к переговорам с украинской стороной в любой момент. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов в рамках XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Стамбуле. По его словам, площадка для переговоров уже готова, а российская сторона сохраняет желание провести двусторонние встречи. Об этом сообщает ТАСС.



Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков также подчеркнул, что украинцы уже устали от боевых действий, поэтому многие готовы согласиться на условия, которые им предлагает Москва. Об этом рассказал РБК. Таким образом Песков прокомментировал данные директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи. Он сообщил о том, что число граждан Украины, которые готовы отказаться от претензий на Крым и Донбасс ради завершения конфликта, выросло с 4 до 16%.



Итальянское издание Il Fatto quotidiano также выступило в поддержку скорейшего мира с Россией. По мнению журналистов, «Европа ввязалась в войну, которая обернулась для нее болезненным унижением». Отмечается, что Путин утвердил свое превосходство над европейскими лидерами. Они хотели добиться капитуляции России и вывода войск со всех подконтрольных территорий, но вместо этого вынуждены думать о перемирии.

