Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину

Вашингтон больше не финансирует Киев, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

Коррупционный «Квартал»: Чем грозят Зеленскому преследования НАБУ и ФБР

По его словам, американские власти получают деньги за поставки оружия через Североатлантический альянс. «Теперь нам платят через НАТО», — указал глава Белого дома. Таким образом, Трамп прокомментировал конфликт вокруг Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский похвастался, что не боится Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
