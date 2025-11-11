Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину
11 ноября 202504:30
Вашингтон больше не финансирует Киев, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
По его словам, американские власти получают деньги за поставки оружия через Североатлантический альянс. «Теперь нам платят через НАТО», — указал глава Белого дома. Таким образом, Трамп прокомментировал конфликт вокруг Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский похвастался, что не боится Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
