Мэр Энергодара ранен в результате взрыва

«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — отметил источник агентства.

По его данным, Шевчика неоднократно получал угрозы от украинской стороны.

