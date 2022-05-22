Мэр Энергодара ранен в результате взрыва
Глава администрации города Энергодара Андрей Шевчик получил ранение в результате произошедшего взрыва, произошедшего в Запорожской области. Также пострадали двое охранников украинского чиновника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», — отметил источник агентства.
По его данным, Шевчика неоднократно получал угрозы от украинской стороны.
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